شوبرا و سبيرز تلتقيان في لاس فيغاس

بيروت – سيدتي نت

إلتقت الممثلة الهندية Priyanka Chopra بالمغنية الأمريكية Britney Spears في لاس فيغاس، أثناء تواجد Chopra في الولاية لإطلاق أغنيتها الثالثة "I Can’t Make You Love Me" وإحياء حفلاً غنائياً في الملهى الليلي Surrender.

واجتمعت النجمتان Chopra وSpears بينما كانت الأخيرة تؤدي عرضها الغنائي "Britney: Piece of Me"، الذي بدأته قبل عامين في الولاية، فيما تم نشر صورة على "تويتر" تجمع بين النجميتين أثناء تواجدهما في لاس فيغاس.

يُذكَر أنّ Priyanka Chopra، الممثلة الهندية وملكة جمال العالم لعام 2000، تبلغ من العمر 31 عاماً، وقد دخلت مؤخراً مجال الغناء، وأطلقت أغنيتها الجديدة الأسبوع الماضي في الهند والولايات المتّحدة الأمريكية.

وفي إطار لقاءاتها مع مشاهير هوليوود، اجتمعت النّجمة البوليوودية مع النّجم العالمي John Travolta على مسرحٍ واحدٍ في 26 نيسان الفائت وأدّيا رقصة من فيلمها Gunday، خلال حفل توزيع جوائز “IIFA” International Indian Film Awards للأفلام السينمائية.