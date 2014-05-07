“آسف يا ريس” تنشر صورة لحسن يوسف يهنئ مبارك بميلاده وتصفه بـ«الأصيل»

نشرت صفحة “آسف يا ريس” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفنان حسن يوسف مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ، أثناء زيارته لمبارك في مستشفى المعادي لتهنئته بعيد ميلاده الـ86.

وأثنى حسن يوسف على الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، خلال فترة حكمه للبلاد، رافضًا وصفه بالرئيس المخلوع أو المعزول، موجهًا حديثه لأصحاب هذا الوصف، قائلًا: “دي قلة أدب”.

وقال يوسف، قال في لقائه ببرنامج “البلد اليوم” الذي يذاع على فضائية صدى البلد: “إحنا بنحاكم الرئيس حسني مبارك ورجاله على إيه؟، إنهم منعوا عنا شر لمدة 30 سنة وحجموه.

وأضاف: “ولا بنحاسبهم إن الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والشرطة مقالهمش اضربوهم بالرصاص والقنابل”، معتبرًا أن مبارك “يستحق وسامًا لأنه فضل التنحي”.

وقال إن مبارك “أراد أن يجنبنا إراقة الدماء”، معتبرًا أنه رفض ضرب المتظاهرين بالنار زى أى حاكم طاغية.

وتابع: “أطالب بالإفراج عن مبارك وكل القيادات المتهمة معه في قضية قتل المتظاهرين لما يمثلونه من رمز لمصر، وكل التهم الموجهة لهم ملفقة، وهذا ما يدركه الرئيس عدلي منصور وحكومته، ولكنهم يرفضون ذلك إرضاء للبعض، رغم أن مبارك ورجاله هم من كانوا يضعون أقدامهم على بلاعة لكى يمنعوا خروج الإخوان ومن ثم لدغهم للشعب المصري بخروجهم”.