حاكم عجمان يحضّ على الشورى والصراحة والتعاون

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان..بالدور الكبير الذي اضطلع به المجلس التنفيذي خلال الفترة الماضية..مشيرا سموه إلى تناوله مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الإمارة ومواطنيها والقرارات التي اتخذها المجلس لتطوير الإمارة والنهوض بها وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وحضّ صاحب السمو حاكم عجمان أعضاء المجلس على التحلي بروح الشورى والصراحة والتعاون خلال جلسات المجلس..موجها الأعضاء بالتداول في القضايا كافة باستفاضة وتلمس احتياجات المواطنين في مختلف الجوانب وتقديم المقترحات والمشاريع التي تنهض بالإمارة وتنمي اقتصادها بما يخدم المصلحة العامة.

وبارك سموه ما وصلت إليه الإمارة بجهود الجهاز الحكومي وعمله كفريق واحد لتحقيق الرؤية والاسترتيجية التي تسعى عجمان إلى تحقيقها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في مكتبه صباح أمس في الديوان الأميري..رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للإمارة قبيل بدء أولى جلسات المجلس بعد إعادة تنظيمه..وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وتوجه سمو رئيس المجلس والأعضاء والطاقم الفني والإداري في المجلس بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعم واهتمام سموه.

بعد ذلك ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالديوان الأميري للامارة الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي بعد اعادة تشكيله. ورحب سمو ولي عهد عجمان في بداية الجلسة بأعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم بما يخدم صالح الوطن والإمارة في المرحلة المقبلة من هذا العام.

الارتقاء بالخدمات

وأكد سموه خلال الجلسة الاولى أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يوجه دائما بضرورة العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور والسعي الجاد للوصول إلى الأهداف المرجوة لتعزيز مكانة الإمارة محليا وعربيا وعالميا ولتوفير خدمات أفضل لجميع القاطنين بالإمارة من مواطنين ومقيمين.. موجها الشكر الى صاحب السمو حاكم عجمان على ما أولاه من ثقة غالية.

وقال سموه "متطلعين بأمل إلى تكامل جهودنا لنقطع أشواطا متوالية في مسيرتنا التنموية بعزيمة صادقة وبحرص دؤوب انطلاقا مما تحقق لنا من نجاحات وارتكازا على رؤية إمارتنا للعام 2021م والأجندات المنفذة لها وأيضا على رؤية دولتنا الاتحادية وما يرتبط بها من استراتيجيات وأجندات وطنية".

جدول الأعمال

من جانبه استعرض المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي في بداية الجلسة جدول أعمال الجلسة الاولى وتم بعدها التصديق على محضر الجلسة السابقة وتابع توصيات الجلسة السابقة والخاصة.

وتم خلال الجلسة الاولى لهذا العام مناقشة تنظيم الاختصاصات الاقتصادية للدوائر المحلية في الامارة من خلال وضع الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية والصناعية ودراسة مشروعات التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية في الامارة وجمع المعلومات والانشطة المتعلقة بالانشطة الاقتصادية بالاضافة الى تشكيل فرق من بعض الدوائر المحلية لاتاحة وتوفير المعلومات اللازمة عن التراخيص الاقتصادية ووضع شروط ومعايير ملائمة لمزاولة الانشطة الاقتصادية.

عمار النعيمي يوصي بمراعاة مصالح المتعاملين مع دوائر الحكومة

شدّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي خلال جلسة المجلس أمس على ضرورة مراعاة مصالح الفئات المتعاملة مع الدوائر الحكومية والتركيز على تنافسية الامارة بما يخدم المصلحة العامة .. كما وجه الى تحويل اللجان الدائمة الى لجنة التطوير الحكومي لدراسة الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة لها لتحقيق الاهداف المنشودة.

كما تم الاطلاع على المراسلات الواردة للمجلس والاطلاع على قرار رئيس المجلس رقم 3 لسنة 2014 التي تخص قوانين الاجتماعات وعقدها واعادة جدولتها وتأجيلها واصدار القرارات وتوثيق محاضر الاجتماعات ومتابعة وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس.

مقترح الهيكل التنظيمي

وتم عرض مشروع مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للوحدات الادارية التابعة للمجلس التنفيذي.. حيث أكد سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ان ادارات المجلس معنية بتقديم الدعم اللازم للمجلس لمساعدته على اتخاذ القرارات كما انه منوط بها دعم تنفيذ رؤية عجمان وخططها الاستراتيجية .

كما ناقش المجلس عددا من البنود المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

وفي نهاية الجلسة حفز سمو ولي العهد اعضاء المجلس التنفيذي على العمل بروح الفريق الواحد ووضع الافكار لتحقيق طموح الشعب والرؤى المستقبلية.

حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وأعضاء المجلس التنفيذي.