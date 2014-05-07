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اليوم.. مانشستر سيتي يبحث عن صدارة الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا

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اليوم.. مانشستر سيتي يبحث عن صدارة الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا اليوم.. مانشستر سيتي يبحث عن صدارة الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا

مان سيتي

يلتقي فريق مانشيستر سيتي، اليوم الأربعاء، فريق أستون فيلا في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر.

ويبحث السيتي عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الوصول للنقطة 83 والانفراد بصدارة الترتيب في جدول الدوري على حساب ليفربول صاحب الـ81 نقطة.

ويدرك لاعبو السيتي بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيلجريني أن الفوز بتلك المباراة سيكون مفتاح الفوز باللقب خاصة بعد تعادل ليفربول أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف لمثلهم ويحتاج لـ4 نقاط فقط للتتويج بالبطولة الثانية في السنوات الثلاثة الأخيرة.

وعلي الجهة المقابلة يدخل استون فيلا المباراة دون ضغوطات تذكر بعد أن ضمن البقاء في الدوري الموسم المقبل باحتلاله المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة والفوز سيجعله يرتقي للمركز العاشر في جدول المسابقة.

وفي الجولة نفسها يلتقي سندرلاند صاحب المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة مع فريق وست بروميتش البيون.

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