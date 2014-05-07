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حلمي النمنم: السيسي “قال للشعب الصراحة ومعملش من البحر طحينة”

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حلمي النمنم: السيسي “قال للشعب الصراحة ومعملش من البحر طحينة” حلمي النمنم: السيسي “قال للشعب الصراحة ومعملش من البحر طحينة”

حلمي النمنم

أشاد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، بالحوار الذي أجراه المشير عبدالفتاح مع الإعلاميين لميس الحديدي وإبراهيم عيسى، وقال: “اتكلم مع الشعب بصراحة ولم ينافق ومعملش من البحر طحينة”.

وأضاف “النمنم” في حوار لبرنامج “باختصار” على قناة “المحور” ، مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مساء الثلاثاء: “عادة المرشحين للانتخابات الرئاسية بيدغدغوا مشاعر الناس، وبيعلبوا على النفاق الاجتماعي، ولكن السيسي لم ينافق واتكلم بصراحة عن مشاكل ”.

وأكد: “السيسي يدرك حجم المشكلة وبيقولنا هجيب منين ولم يقولها بطريقة تثير الاحباط، ولكنه وضع أيضا حلولا لكلامه”.

وأكد أن مصر ليست كما يقول البعض إن مواردها كبيرة ولكن موارنا قليلة، نافياً إمكانية استعادة الأموال المهربة من الخارج.

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