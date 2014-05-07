إنشاء مركز لغسيل الكلى بسعة 20 سريراً في بقعاء

حائل - منصور الشلاقي

التقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور عبدالمحسن العمّار بمكتبه أعضاء وسكرتير المجلس المحلي بمحافظة بقعاء، وذلك لمناقشة احتياجات مستشفى بقعاء العام والمراكز الصحية في مراكز المحافظة وسبل تطويرها واستحداث أقسام وتخصصات جديدة لخدمة مرضى المحافظة، وثمّن مدير الشؤون الصحية بحائل الدكتور عبدالمحسن العمّار زيارة أعضاء محلي بقعاء له في مكتبه، ووعد بدراسة كل المقترحات والطلبات وتحقيقها على أرض الواقع في القريب العاجل.

كما زفّ العمّار البشرى لأهالي محافظة بقعاء بقرب إنشاء مركز لغسيل الكلى سعته 20 سريراً، مشيراً إلى أنه تمّ اعتماده من وزارة الصحة، وسيتم خلال الأيام القادمة فتح المظاريف، لترسية المشروع، والبدء في تنفيذه، وسيخدم المركز حال الانتهاء منه مرضى الفشل الكلوي في المحافظة ومراكزها، بدلاً من الوحدة الموجودة حالياً. وفي نهاية اللقاء قدّم أعضاء المجلس المحلي بمحافظة بقعاء درعاً تذكارية لمدير الشؤون الصحية بمنطقة حائل تقديراً لجهوده الطيبة.