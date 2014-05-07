تواصل فعاليات برنامج «إنتاجي 4» بمدارس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

تتواصل فعاليات برنامج إنتاجي 4 بمدارس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لليوم الثالث والذي يعتمد على سوق لبيع المنتجات الطلابية بحيث يتشكل الطلاب من مؤسسات أو شركات لإنتاج صنف أو أكثر من الأصناف الاستهلاكية بشرط أن تكون من إنتاجه الشخص ومصنعة من مواد خام من بيئة الطالب. ويقومون بتصنيعها وتسويقها وعمل الدعاية اللازمة لها ثم بيعها على زملائهم الاخرين وزوار البرنامج.

وقد زار البرنامج مساعد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الأستاذ حمد بن عبدالله الشنيبر. وعدد من المشرفين التربويين بمكتب التربية والتعليم بحي الرائد وإدارة التعليم وكذلك وزارة التربية والتعليم وبعض المدارس بالمنطقة والادارة وقد عبر من خلال الزيارة عن سعادته وبما شاهد من إنتاج الطلاب والعمل الحرفي.

وفي نهاية الزيارة سجل الشنيبر كلمة في سجل الزيارات كتب فيها "سرني وأثلج صدري ما شاهدته أثناء زيارتي برنامج إنتاجي.. نشاط متميز ومبدع وفي كل عام يتطور.. شكرا إدارة المدارس على هذا الجهد المبارك ومن تميز إلى تميز"

وفي ختام الزيارة قدم مدير المدارس محمد بن خلف السبيعي هدية من إنتاج الطلاب للمساعد الأستاذ حمد الشنيبر وشكره وزملاءه منسوبي المدارس على هذه الزيارة التي تعتبر دعماً وتحفيزاً للميدان التربوي.