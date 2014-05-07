نائب رئيس الدولة للخريجين: لا تستمعوا لمن يقول لكم كلمة مستحيل

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته بتخريج الدفعة الـ33 من طلبة جامعة الإمارات، أمس، مشيرا إلى أن كوكبة جديدة من أبناء الوطن انضموا لـ55 ألف خريج لجامعتنا العريقة منذ إنشائها.

ولفت صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تدوين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه وجه ثلاث نصائح للخريجين في كلمته لهم، حيث نصحهم سموه بقوله: «الحياة مدرسة فلا تتوقفوا عن التعلم، ولا تستمعوا لمن يقول لكم كلمة مستحيل، والأحلام العظيمة تصنع الرجال العظماء».

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الخريجين هم الثمرة الحقيقية لجهود 42 عاما اتحادية، مؤكدا لهم بأنهم ينتقلون لعالم جديد وحياة مختلفة، ينتقلون من حياة مرسومة لهم لحياة يرسمونها بأنفسهم.

وجاء تدوين سموه على صفحته في تويتر: «سعدت اليوم بتخريج الدفعة الـ33 من طلبة جامعة الإمارات، كوكبة جديدة من أبناء الوطن انضموا لـ55 ألف خريج لجامعتنا العريقة منذ إنشائها، أغلب الخريجين اليوم هم أبناء كليات الهندسة ، ثم إخوانهم من كليات الإدارة والاقتصاد والطب، الخريجين هم الثمرة الحقيقية لجهود 42 عاما اتحادية، في كلمتي للخريجين أكدت لهم بأنهم ينتقلون لعالم جديد وحياة مختلفة .. ينتقلون من حياة مرسومة لهم لحياة يرسمونها بأنفسهم».

وجهت للخريجين 3 نصائح «.. الحياة مدرسة فلا تتوقفوا عن التعلم .. لا تستمعوا لمن يقول لكم كلمة مستحيل .. والأحلام العظيمة تصنع الرجال العظماء».