«صباحي»: لو لم أجد فى نفسي القدرة على الحكم ما قدمت نفسي.. ولا جود لـ«الإخوان» إذا فزت

قال المرشح الرئاسي حمدين صباحي، أنه لو لم يجد فى نفسه القدرة على حكم مصر ما قدم نفسه لذلك.

وقال صباحي ، فى حواره مع قناة النهار الفضائية الليلة، إنه قادر على تحقيق حلمه وحلم الكثيرين، مؤكدا أنه مع من يحلم بتحقيق حلم الوطن الديمقراطي.

وأشار إلى أنه يرغب فى أن يكون رئيسا حتى يحقق حلم الكثيرين فى تحقيق حرية لا تمس، وأمن لا يعتدي على حقوق المصريين وحريتهم، وقضاء عادل، وجيش قوي بعيد عن ممارسة السياسية.

وأضاف أنني لستنادما على أى خطوة اتخذها، مشيرا إلى أنه تحالف مع الأخوان ودافع عنهم إبان تواجدهم وكان منافسا لمرشحهم فى الانتخابات الرئاسة الماضية .

وأشار إلى أنه لم يعط صوته لاى من المرشحين وقتها فى تلك الانتخابات سواء من كان يحسب على الأخوان أو من كان يحسب على فلول النظام الاسبق، كاشفا أنه رفض أن يكون نائبا لرئيس الأخوان أثناء حكمهم لمصر.