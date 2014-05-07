رحيل النّجم الأردني محمود السوالقة أثناء تأدية مشهد وفاته

لفظ الفنّان الأردني محمود السوالقة أنفاسه الأخيرة أثناء تصويره لمشهد موته في مسلسل "إخوة الدم".

وعبّر الممثل الأردني منذر رياحنة الذي كان يؤدي دور إبن الممثل الراحل في المشهد، عن صدمته الشديدة عندما توفّى السوالقة بين يديه.

و لقد جاء في بيان من المكتب الإعلامي لمنذر رياحنة أنّ الفنان الأردني أوصاه قبل وفاته بأنّ يدفنه بيديه، وأشار البيان إلى أنّ هذه كانت وصية الراحل الوحيدة.

وقال رياحنة خلال مداخلة تلفزيونية له أنّ السوالقة كان يشعر باقتراب موعد موته، لذا طلب منه أنّ يدفنه في حال وفاته.

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