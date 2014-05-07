أحمد حسن يدرس العودة للملاعب

يدرس المخضرم أحمد حسن مدير المنتخب المصري العودة للملاعب بعد اعتزاله منتصف هذا الموسم.

وكان الصقر قد أعلن اعتزاله الكرة مع الزمالك بعد مشوار حافل لينضم للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة شوقي غريب.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء: "أفكر في التراجع عن الاعتزال والعودة للملاعب".

وأضاف "ناقشت حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر في هذا الأمر، وذكر لي نجاح تجربته في العودة للملاعب بعد أن أبتعد عنها لفترة".

وأوضح عميد لاعبي العالم أن عدم انتظام مسابقة الدوري في السنوات الأخيرة دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال الذي قد يتراجع عنه قريبا.