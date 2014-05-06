حجازي يشاهد خسارة درامية لفيورنتينا من على مقاعد البدلاء

شاهد أحمد حجازي مدافع فيورنتينا خسارة درامية لفريقه أمام ساسولو بنتيجة 4-3 من على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء.

ودخل حجازي قائمة فريقه وجلس على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وحل ساسولو المهدد بالهبوط ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

وجلس حجازي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء الذي شهد أحداثا مثيرة.

فقد سجل ساسولو ثلاثة أهداف متتالية عن طريق دومينيكو بيراردي في الدقائق 23 و33 و42.

رد الفيولا بهدف لجونزالو رودريجيز في الدقيقة 57، لكن ساسولو وسع الفارق مجددا بهدف في الدقيقة نيكولا سانسوني في الدقيقة 65.

وقلص جيوسيبي روسي وخوان كوادرادو النتيجة لـ 4-3 بهدفين في الدقيقتين 72 و75.

وتوقف رصيد فيورنتينا عند 61 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتقى ساسولو من المركز الثامن عشر للمركز السادس عشر برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط..