رئيس الهلال: مفاوضات التجديد للقحطاني والشلهوب استغرقت دقيقة واحدة

أكد عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السعودي أن مفاوضات التجديد مع الثنائي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب لم تستغرق أكثر من دقيقة واحدة.

وقال مساعد في تصريحات صحفية "الشلهوب والقحطاني لديهما الحرص الكبير على الإنتهاء من الإستحقاقات التي تنتظر الفريق ثم التفرغ لشؤونهم الخاصة، وذلك لحبهما الكبير للكيان".

وأردف:" جميع اللاعبين سواسية عندي، ولكن فخور أيضاً برئاسة نادٍ يضم الشلهوب والقحطاني".

وأوضح إبن مساعد أن الهلال إنتهى من تجديد جميع عقود لاعبيه عدا عبداللطيف الغنام.

وأشار رئيس الهلال إلى الشلهوب عمره 33 عام والقحطاني 32 عام، وبإمكانهما اللعب حتى سن ال37 عام كونهما محافظين على أنفسهما.