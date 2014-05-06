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البلجيكي جيريتس يقترب من تدريب الجزيرة الإماراتي

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البلجيكي جيريتس يقترب من تدريب الجزيرة الإماراتي البلجيكي جيريتس يقترب من تدريب الجزيرة الإماراتي

أصبح في حكم المؤكد رحيل البلجيكي إيريك جيريتس المدير الفني لفريق الكرة بنادي لخويا القطري في نهاية الموسم الحالي ، لتولي مسؤولية تدريب فريق الجزيرة الإماراتي.

وأوضحت صحيفة "الوطن" القطرية في عددها الصادر الثلاثاء ، أن جيريتس لن يستمر مع النادي خلال الموسم القادم وأنه في طريقه للانتقال إلى الجزيرة الإماراتي.

وأضافت الجريدة أن نادي الجزيرة الإماراتي مستعد لدفع الشرط الجزائي كما هو مبرم في العقد بين جيريتس ولخويا على اعتبار أن جيريتس عقده مستمر حتى الموسم القادم.

وأن المدرب البلجيكي حسم المفاوضات مع النادي الإماراتي مباشرة بعد الخسارة التي مني بها لخويا من العين الإماراتي في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعات من دوري أبطال آسيا.

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