أبوحديد يستقبل بعثة “البنك الدولى” لمناقشة اعادة هيكلة “التنمية الزراعي”

استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، صباح اليوم بعثة البنك الدولى، بحضور رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، لمناقشة مشروع اعادة هيكلة بنك التنمية الزراعى، والدعم الفنى والمالى الذى يقدمه البنك الدولي لخطة الهيكلة.

وأكد ابوحديد ان اعادة الهيكلة ستتضمن تعديل قانون البنك ورفع رأس المال به، وادخال تكنولوجيا المعلومات فى المنظومة وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن انشاء ادارة للمخاطر المصرفية، وتطوير شبكة فروع البنك ، واستحداث منتجات مصرفية جديدة تخدم التنمية الزراعية والاقتصادية الشاملة بمصر.

وأكد الطرفان على ضرورة الاسراع فى اقرار تعديل القانون الخاص بالبنك، مما يساهم فى انطلاقه نحة آفاق جديدة تخدم التنمية الزراعية، بمفهومها الشاكل مع ضرورة المحافظة على هوية البنك المتمثلة فى خدمة المزارعين.

وأشار اعضاء البعثة الى انه من المقرر ان تصل الى القاهرة منتصف الشهر الجارى فريق عمل من البنك الدولي، متخصص فى مجال تطوير البنوك الزراعية واعادة الهيكلة، لاجراء مقابلات مع المتخصصين بالبنك، للتعرف على أنظمة العمل المطبقة والوقوف على مركزه المالى الحالى لاعداد تقرير حول جوانب الضعف والقوة بالبنك ووضع تصور لاستراتيجية اعادة الهيكلة وكيفية تقديم الدعم الفنى والمالى له.