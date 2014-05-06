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جاي زي يركع أمام بيونسيه ويعرض عليها الزواج مجدّداً

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جاي زي يركع أمام بيونسيه ويعرض عليها الزواج مجدّداً جاي زي يركع أمام بيونسيه ويعرض عليها الزواج مجدّداً

استغلّ Jay Z فرصة نادرة على السجادة الحمراء ليركع على ركبتيه ويطلب يد زوجته Beyonce مجدّداً.

فأثناء مرورهما على السجادة الحمراء في حفل Met Gala 2014، الذي أُقيم في متحف متروبوليتان الفنيّ بمدينة نيويورك، سقط الخاتم من يد Beyonce، بحيث لم يكن من زوجها Jay Z إلا أن ركع أمامها بطريقة رومانسيّة، وكأنّه يطلب يدها، ثمّ ألبسها الخاتم كما لو أنّها وافقت على الزواج منه.

يذكر أن  Jay Z  تزوج المغنية الشهيرة Beyonce عام 2008 ولديهما طفلة تدعى Blue Ivy.
 

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