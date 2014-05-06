أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق العربي لتمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء

Google+ Print
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق العربي لتمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق العربي لتمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء

الرئيس عدلي منصور

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الثلاثا قرارا بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط “الوليدية”، الموقعة في 24 مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
> وصرح السفيرإيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط “الوليدية” يستهدف الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، حيث أنه من المقرر أن تساهم هذه المحطة في زيادة القدرة الكهربائية بحوالي 650 ميجاوات.
> وأضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته مائتي مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 53% من قيمته في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز تسعة عشر عاما، وبعد فترة سماح مدتها ست سنوات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية