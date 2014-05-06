مصر تدين حادث اختطاف الطالبات النيجيريات

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى عن إدانة مصر لقيام جماعة “بوكو حرام” في نيجيريا “وفقا لما نشرته وكالات الأنباء العالمية “بإختطاف مجموعة من الطالبات من إحدى المدارس النيجيرية، وإعلان هذه الجماعة أنها ستقوم ببيعهن وتزويجهن بالقوة باعتبارهن سبايا.

> وأضاف المتحدث أن هذه الجريمة تكشف مجدداً مدى انحراف الجماعات المتطرفة عن تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وتؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة.

> وأعرب عن أمله في سرعة التحرك للإفراج عن الطالبات المختطفات في أقرب فرصة، وضبط المسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة وتسليمهم للعدالة.

أ ش أ