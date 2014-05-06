"اليوم السابع": البرلمان المقبل بدون حزب وطنى ولا إخوان

تحت عنوان "البرلمان المقبل بدون حزب وطنى ولا إخوان"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً تفاصيل حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات، وذلك لدور الحزب فى اختيار الحكومات الفاسدة على مر تاريخه.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الأربعاء، أسرار سقوط عصابة خطف الأطفال الرضع من مستشفى "قصر العينى"، إضافة إلى كواليس حوار الفنان حسن يوسف مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فضلاً عن متابعة لردود الأفعال على أول حوار تلفزيونى للمشير عبد الفتاح السيسى المرشح للانتخابات الرئاسية..

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