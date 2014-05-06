حزب الصرح المصري يكرم لاعبى ذوى الإحتياجات الخاصة ببطولة إفريقيا غدا

تقيم جبهه مصر بلدى و تحت رعايه حزب الصرح المصرى الحر حفل تكريم لابطال مصر ذوى الاحتياجات الخاصه الذين شاركوا فى بطولة كأس افريقيا،وذلك الساعه 11 ظهر غدا الاربعاء 7 مايو بفندق جراند بيراميدز .

و يحضر الحفل اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه السابق والمنسق العام لجبهة مصر بلدى ،الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه ، المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح المصرى الحر ،الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصريه ، الاذاعى الكبير حمدى الكنيسي ، لاعبى المنتخب القومى السابقين الكابتن مجدى عبد الغني ، الكابتن احمد حسن، اعضاء و قيادات المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصه ، قيادات المكتب التنفيذى لحزب الصرح المصرى ،و حزب الثورة المصريه.

واكد المهندس طارق نديم ان ابطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصه بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ،ويرعاهم وينمي مواهبهم ،ويوجههم التوجيه الصحيح بإعطائهم فرصه في ممارسة حقوقهم المكفولة دستوريا أسوة بغيرهم ، مشيرا إلى دور الجمعيات و الاحزاب في احتواء وتصنيف ذوى الاحتياجات الخاصه والجهود الخدمية والتنموية المبذولة لتفعيل الأنشطة التوعوية والتأهيلية لهم.

> و اضاف نديم انه لابد من الاهتمام بهذه الشريحة ،وتذليل الصعاب أمام طموحها ونيل حقوقها الإنسانية المكفولة ،وأعتبر هذا التكريم خطوه نحو الاهتمام بهذه الشريحة ،وتغيير منظومة التعامل معهم علي كافة الاصعده، وبكافة موسسات الدولة خلال إبراز معاناتهم والتعريف بقدراتهم الإبداعية والتعليمية، وبما يسهم بأدماجهم في المجتمع،.. مؤكدا إلى أن هناك الكثير من المعاقين في العالم استطاعوا بقوة إرادتهم وعزمهم وإصرارهم أن يتغلبوا على إعاقاتهم ويتبوؤون مكانة بارزة في مجتمعاتهم كتبها وسطرها لهم التاريخ بحروف منور .