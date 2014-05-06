أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حزب الصرح المصري يكرم لاعبى ذوى الإحتياجات الخاصة ببطولة إفريقيا غدا

Google+ Print
حزب الصرح المصري يكرم لاعبى ذوى الإحتياجات الخاصة ببطولة إفريقيا غدا حزب الصرح المصري يكرم لاعبى ذوى الإحتياجات الخاصة ببطولة إفريقيا غدا

تقيم جبهه بلدى و تحت رعايه حزب الصرح المصرى الحر حفل تكريم لابطال مصر ذوى الاحتياجات الخاصه الذين شاركوا فى بطولة كأس افريقيا،وذلك الساعه 11 ظهر غدا الاربعاء 7 مايو بفندق جراند بيراميدز .

و يحضر الحفل اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه السابق والمنسق العام لجبهة مصر بلدى ،الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه ، المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح المصرى الحر ،الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصريه ، الاذاعى الكبير حمدى الكنيسي ، لاعبى القومى السابقين الكابتن مجدى عبد الغني ، الكابتن احمد حسن، اعضاء و قيادات المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصه ، قيادات المكتب التنفيذى لحزب الصرح المصرى ،و حزب الثورة المصريه.

واكد المهندس طارق نديم ان ابطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصه بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ،ويرعاهم وينمي مواهبهم ،ويوجههم التوجيه الصحيح بإعطائهم فرصه في ممارسة حقوقهم المكفولة دستوريا أسوة بغيرهم ، مشيرا إلى دور الجمعيات و الاحزاب في احتواء وتصنيف ذوى الاحتياجات الخاصه والجهود الخدمية والتنموية المبذولة لتفعيل الأنشطة التوعوية والتأهيلية لهم.
> و اضاف نديم انه لابد من الاهتمام بهذه الشريحة ،وتذليل الصعاب أمام طموحها ونيل حقوقها الإنسانية المكفولة ،وأعتبر هذا التكريم خطوه نحو الاهتمام بهذه الشريحة ،وتغيير منظومة التعامل معهم علي كافة الاصعده، وبكافة موسسات الدولة خلال إبراز معاناتهم والتعريف بقدراتهم الإبداعية والتعليمية، وبما يسهم بأدماجهم في المجتمع،.. مؤكدا إلى أن هناك الكثير من المعاقين في العالم استطاعوا بقوة إرادتهم وعزمهم وإصرارهم أن يتغلبوا على إعاقاتهم ويتبوؤون مكانة بارزة في مجتمعاتهم كتبها وسطرها لهم التاريخ بحروف منور .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية