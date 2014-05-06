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قوات الجيش تُمشّط سوق “الثلاثاء” بشمال سيناء وتُدمر 13 نفق وتضبط 46 مشتبهًا به

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قوات الجيش تُمشّط سوق “الثلاثاء” بشمال سيناء وتُدمر 13 نفق وتضبط 46 مشتبهًا به قوات الجيش تُمشّط سوق “الثلاثاء” بشمال سيناء وتُدمر 13 نفق وتضبط 46 مشتبهًا به

 

أرشيفية

أغلقت قوات مُشتركة من الجيش والشرطة مركز مدينة الشيخ زويد ، تزامنًا مع انعقاد سوق الثلاثاء الشعبى وسط المدينة ، وجاء ذلك أثناء فترة انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن أرجاء شمال سيناء.

وقامت القوات بتوقيف مدرعاتها عند جميع مداخل السوق الشعبى ، إضافة لترجل أفراد الأمن وتفتيش السيارات و الإطﻻع على هويات رواد السوق ، حيث تم توقيف العديد من الأفراد بغرض الاشتباه وجارى فحصهم لدى الجهات المختصة.

وشاركت فى تلك الحملة مدرعات تشكيلات قوات الأمن المركزى التابعة للشرطة التى تمركزت قرب ميدان الشيخ زويد.

وتمكنت قوات حرس حدود الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من اكتشاف وتدمير 13 نفقًا وضبط 3 دراجات بخارية وعربة مُحملة بكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وأدوية وقطع غيار معدة للتهريب عبر الأنفاق بمدينة رفح، فيما نفذت مديرية أمن شمال سيناء حملات أمنية أسفرت عن ضبط قضايا متنوعة وإحالة المقبوض عليهم لجهات التحقيق المُختصة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة التفتيش بمدنية العريش من ضبط 161 مخالفة مرورية متنوعة وفي مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 46 محكومًا عليهم منهم 23 محكومًا عليهم جنح الحبس الجزئي و4 محكومًا عليهم جنح الحبس المستأنف و11 محكومًا عليهم جنح الغرامات الجزئية

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