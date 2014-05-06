نقل راكب للحميات مصاب بـ “كورونا” لدى وصوله من السعودية

قام أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي اليوم بنقل راكب مصرى مصاب بفيروس “كورونا” الى مستشفى الحميات بالعباسية لمتابعة حالته .

> كانت قد وردت معلومات للحجر الصحى عن قدوم الراكب المصرى ( خ. م) من السعودية يشتبه فى اصابته بـ “كورونا” بسبب جلوسه مع بعض الحالات المصابة فى السعودية , وأحداها توفيت نتيجة أصابتها بالفيروس وفور وصول الطائرة السعودية القادمة من أبها تم نقل الراكب فورا بواسطة سيارة اسعاف مجهزة بالمطار الى مستشفى الحميات بالعباسية لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتاكد من اابته بالفيروس .