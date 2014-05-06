بالفيديو.. أمن الفيوم يضبط4 أشخاص بحوزتهم4 بنادق آلية وخرطوش لإستخدامها في النزاع على قطعة أرض

تمكن أمن الفيوم من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 4 بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس صوت و839 طلقة نارية مختلفة الأعيرة بقصد إستخدامها فى نزاع على قطعة أرض بدائرة قسم شرطة المعادى .

وكانت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة كمين الروس بدائرة مركز شرطة الفيوم من ضبط السيارة رقم (8268 ص أ ) قيادة ” أحمد . م . ع ” سن 37 ، سائق ، ومقيم الجيزة ، ومحل إقامه أخر بأسيوط ، وبرفقته ثلاثة آخرين ومعهم 4 بنادق آلية عيار وأخرى خرطوش ، ومسدس صوت ، و ( 839 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

وبمواجهتهم إعترف الأول بأن السلاح المضبوط خاص بزوج شقيقته مقاول وذلك لوجود نزاع على قطعة أرض بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة وأن باقى المتهمين المضبوطين يعملون معهم كخفراء بالأرض .

> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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