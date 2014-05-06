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بالفيديو.. أمن الفيوم يضبط4 أشخاص بحوزتهم4 بنادق آلية وخرطوش لإستخدامها في النزاع على قطعة أرض

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بالفيديو.. أمن الفيوم يضبط4 أشخاص بحوزتهم4 بنادق آلية وخرطوش لإستخدامها في النزاع على قطعة أرض بالفيديو.. أمن الفيوم يضبط4 أشخاص بحوزتهم4 بنادق آلية وخرطوش لإستخدامها في النزاع على قطعة أرض

المضبوطات

تمكن أمن الفيوم من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 4 بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس صوت و839 طلقة نارية مختلفة الأعيرة بقصد إستخدامها فى نزاع على قطعة أرض بدائرة قسم شرطة المعادى .

وكانت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة كمين الروس بدائرة مركز شرطة الفيوم من ضبط السيارة رقم (8268 ص أ ) قيادة ” أحمد . م . ع ” سن 37 ، سائق ، ومقيم الجيزة ، ومحل إقامه أخر بأسيوط ، وبرفقته ثلاثة آخرين ومعهم 4  بنادق آلية عيار وأخرى خرطوش ، ومسدس صوت ، و ( 839 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

وبمواجهتهم إعترف الأول بأن السلاح المضبوط خاص بزوج شقيقته مقاول وذلك لوجود نزاع على قطعة أرض بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة وأن باقى المتهمين المضبوطين يعملون معهم كخفراء بالأرض .
> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

 

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