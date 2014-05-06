بيكنباور: دورتموند أوفر حظا من بايرن للفوز بالكأس

برلين، (إفي): اعتبر الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، فرانز بيكنباور، أن بروسيا دورتموند هو الاوفر حظا للفوز ببطولة كأس ألمانيا، حيث سيواجه في دورها النهائي الفريق البافاري في 17 من الشهر الجاري.

وقال بيكنباور، في تصريحات نشرتها صحيفة (بيلد) الألمانية، إنه "بالنظر للحالة البدنية الحالية، اعتقد ان فرص الفوز تبلغ 60-40 لصالح دورتموند. لقد تجاوز دورتموند منذ فترة حالة التراجع التي مر بها، بينما البابرين لايزال في وسط التراجع".

وتابع قائلا: "لدى الكثير من الفضول لرؤية اذا ما كان بمقدور البايرن تحمل ضغط دورتموند".

واشار بيكنباور ايضا إلى الدور الذي يمكن ان يقوم به المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيلعب آخر مباراة له مع دورتموند قبل انضمامه إلى البايرن.

واضاف: "رغبته في ابهار مدربه المستقبلي بيب جوارديولا بأهداف أمر جدير بالاحترام، ولكن آمل ألا يبالغ".