رئيس وزراء ليبيا: تشكيل حكومة أزمة مصغرة تراعي الوفاق الوطني

أكد أحمد معيتيق رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أنه سيجري مشاورات مع أهل الرأي لتشكيل حكومة مصغرة تراعي الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن هذه الحكومة سيكون من أولوياتها بسط هيمنة الدولة وسيادتها، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق معايير متطورة.

> وقال معيتيق – في تصريحات له اليوم – إن الحكومة الجديدة ستركز عملها على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها القضاء الليبي، وإيجاد معالجات عاجلة لملف العدالة الانتقالية، ودعم الجهاز القضائي لبناء منظومة تساهم في استقرار البلاد.

> وأضاف أنه سيعمل على بناء النظام اللامركزي من خلال نظام الإدارة المحلية المرتكزة على المفاهيم الاقتصادية في بناء المدن وإحياء المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، ومراعاة القدرات والكفاءات المحلية لتحمل هذه المسئوليات.

> وختم معيتيق تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة ستباشر في برنامج نقل المؤسسات الاستثمارية والصناعية إلى شركات ومؤسسات مملوكة من قبل القطاع الخاص الوطني بالاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك دعم برنامج تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة.

أ ش أ