سلاف فواخرجي تزوّج 25 جندياً سورياً

فاجأت الفنّانة السّوريّة سلاف فواخرجي خمسة وعشرين عريساً، من الجيش السّوري، بحضورها لمشاركتهم فرحتهم بزفافهم، في حفل زفاف جماعيّ نظّمته الهيئة التأسيسيّة للمغتربين، ووزارة السياحة، بفندق "داما روز" بدمشق مؤخّراً.

واعتبرت فواخرجي مشاركتها في هذا الحفل الاستثنائي "احتفاءً نبيلاً بالحياة، يعبّر عن حقيقة سوريا، حيث يولد الفرح والأمل من قلب الألم، فرغم أنّ كل عريس منهم مشروع شهادة، إلا أنّهم أصرّوا على بداية حياة جديدة، مع فتياتٍ سوريّات، قرروا مشاركتهم نبل تضحياتهم".

وعلى الصّعيد الفنّي، تغيب فواخرجي عن موسم دراما رمضان 2014، لحدّ اللحظة، وذلك لتفرّغها في الفترة السّابقة لفيلم "اﻷم" مع المخرج باسل الخطيب، وأيضاً بسبب انشغالها مع ابنها الكبير حمزة الذّي يتحضّر للتقدّم لامتحانات الشّهادة المتوسّطة في سوريا.