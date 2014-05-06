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مناقشة قانون حماية المستهلك الجديد بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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مناقشة قانون حماية المستهلك الجديد بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مناقشة قانون حماية المستهلك الجديد بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جهاز حماية المستهلك

عقد جهاز حماية المستهلك بوزارة والتجارة الداخلية حوار مجتمعي ، صباح اليوم ، حول مسودة قانون حماية المستهلك الجديد بفندق فلسطين ظهر اليوم الثلاثاء .

افتتح الحوار جمال زقزوق رئيس ادارة جمعية حماية المستهلك بالاسكندرية تلتها كلمة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك و كلمة الدكتورة ماري اوت مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية

كما ناقش في الحوار اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية تلتها كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي.

و نوقش في الحوار القانون الذي تم إعداده بمشاركة عدد من الخبراء ورجال القانون والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك في أكثر من حوار مجتمعى في عدد من المحافظات.

كما هدف اللقاء إلى إجراء بعض التعديلات على نصوص المواد بالمسودة الحالية التي تصل إلى 88 مادة طالما وجد المشاركون ضرورة لتعديلها قبل عرض القانون على البرلمان القادم لإقراره بعد تأكيد الدستور الجديد حماية المستهلك في المادة 27.

وفي نهاية اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي ” ماذا نريد من قانون حماية المستهلك ” كما تم عرض مشروع القانون بكلمة من الاستاذ احمد سمير المدير التنفيذي للجهاز والاستاذ مصطفى عبد الستار مدير الادارة القانونية .

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