إصابة طفل وربة منزل بالخرطوش أثناء مرورهما بجوار مشاجرة بالمنيا

استقبلت مستشفي المنيا العام ربة منزل وطفل أصيبا بالخرطوش , نتيجة مرورهما عرضاً بجوار مشاجره بين بقال وحداد بمنطقة حي مكه بسبب خلافات الجيره.

تلقي العميد عمر خليفه مأمور قسم شرطة المنيا , إخطاراً بوقوع مشاجرة بمنطقة حي مكة , وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفيها أحمد “م.ح” 31 سنه حداد , طرف أول , وهاني “ج.ص” 32 سنه بقال , طرف ثاني , وتبين حدوث مشادة كلاميه بين الطرفين بسبب خلافات الجيره , وتطورت لمشاجره قام خلالها الأول بإطلاق أعيره ناريه من سلاح خرطوش كان بحوزته , ونتج عن ذلك إصابة نجاة محروس -26 سنه- ربة منزل , بطلق خرطوش بإنحاء متفرقة بالجسم , ونجلها الطفل حسين محمود -6 سنوات- بنفس الاصابه , وتبين مروهما عرضاً بمكان المشاجره .

وحرر عن الواقعه المحضر رقم 72 لسنة 2014 أحوال قسم المنيا , وأخطرت النيابه العامه للتحقيق .