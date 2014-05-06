استوحي أحذيتك الصيفية من أذواق النجمات

تسعى النجمات لاختيار أجمل الملابس والاكسسورات وأحدثها، ويعرن اهتماماً كبيراً لاطلالاتهن ابتداء من الشعر والمكياج، ومروراً بالملابس وانتهاء بالإكسسوارات وخاصة الأحذية التي يعتبرنها أهم قطعة في الاطلالة، حيث تضيف الكثير من الأناقة والتميز إذا كان الخيار موفّقاً. وقد اخترنا لك اليوم أجمل الأحذية التي انتعلتها النجمات لتستوحي منها تصميمك لهذا الصيف.

أشكال وألوان وأنواع مختلفة من الأحذية الرائجة هذا الموسم، أهمها تلك ذات المقدمات الحادة والمدبّبة والكعوب الرفيعة العالية، والتي رأينا معظم النجمات ينتعلنها في معظم المناسبات، وكذلك الأحذية الصيفيّة الملوّنة والأنيقة ذات الكعوب العالية أيضاً، بالاضافة الى الأحذية ذات الجلود بالألوان المعدنية كالذهبي والفضي وهذا النوع هو من التصاميم الأكثر رواجاً هذا الموسم، ويليق تقريباً مع كل شيء وللفترات الصباحية والمسائية. أما الأحذية الرياضية فهي رائجة أيضاً هذا الموسم، والغريب أنها ليست رائجة للنادي الرياضي أو لممارسة الركض، انما للمناسبات الرسمية ومع الفساتين الأنيقة! خاصة بعد أن قدمها كل من Christian Dior وChanel في عروضهما للأزياء الراقية، لربيع وصيف 2014، وقد رأينا العديد من النجمات يعتمدون هذه الصيحة وخاصة المغنية صاحبة الخيارات الجريئة Rihanna.

اخترنا لك عشرة أشكال مختلفة من الأحذية الأحدث هذا الموسم لنساعدك في انتقاء الحذاء الذي تبحثين عنه هذا الصيف بالاضافة الى أحذية النجمات الرائعة.

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