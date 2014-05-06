تيفاني أند كو تكشف لـ"سيدتي" عن مجموعة أطلس الجديدة

كشفت علامة "تيفاني أند كو" Tiffany&Co الرائدة في صناعة المجوهرات، أحدث تصاميمها من مجموعة Atlas، وذلك في مدينة دبي وبحضور حصري لمجلة "سيدتي". تميّزت المجموعة بجرأتها وأسلوبها الفريد، حيث ضمت قطعاً تزيّنها الأرقام الرومانية الكلاسيكية في تصاميم ترمز الى القوة والحرية، تعكس جوهر الدار العريقة. هذا النمط الأنيق الذي لطالما اتّبعته "تيفاني أند كو"، يتألق في أساور جديدة، وسلسلة على شكل ميدالية وخواتم بشكل حلقات، وكذلك الأساور الواسعة في نسج من الأرقام. صيغت هذه الحُليّ من الذهب الابيض، الأصفر أو الوردي ذات 18 قيراطأً، وكذلك الفضة الخالصة، بحيث تُضفي على من ترتديها حساً مُرهفاً من النور في الليل أو النهار.

يذكر أن هذه المجموعة باتت متوافرة منذ نيسان الماضي في جميع متاجر العلامة في الشرق الأوسط.