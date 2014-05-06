حصرياً: هذه هي المفاجأة التي تنتظر هيفا وهبي خلال يومين

أكد عبد الستار فتحي رئيس لجنة المشاهدة في الرقابة على المصنفات الفنية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، اقتراب حل أزمة فيلم "حلاوة روح" والسماح بعرضه قريباً.

وأضاف قائلاً "لا استطيع الإدلاء بالكثير من التفاصيل حالياً، خلال يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير ستظهر الكثير من المفاجآت".

وكان فيلم "حلاوة روح" قد تقرر وقفه بأمر من رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، لإعادة عرضه على لجنة متخصصة من الرقابة بسبب تضمّنه مشاهد ساخنة، اعتبر البعض أنها تسيء إلى تقاليد وعادات المجتمع المصري، فضلاً عن استغلال الطفل كريم الأبنودي في الفيلم، بما لا يتناسب مع سنّه.

يذكر أنّ الفيلم من بطولة هيفا وهبي وباسم سمرة وصلاح عبد الله ومحمد لطفي وإخراج سامح عبد العزيز.

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