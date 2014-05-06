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عبد الحليم قنديل: أكثر ما أعجبني في حوار ” السيسي” تصريحه ” أنا مصري مسلم”

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عبد الحليم قنديل: أكثر ما أعجبني في حوار ” السيسي” تصريحه ” أنا مصري مسلم” عبد الحليم قنديل: أكثر ما أعجبني في حوار ” السيسي” تصريحه ” أنا مصري مسلم”

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل:”  إنه كان يفضل أن يعرض المشير عبدالفتاح المرشح لرئاسة الجمهورية، برنامجه الانتخابي عبر التواصل المباشر مع الشعب المصري، وليس عن طريق برنامج تليفزيوني، رافضًا أن يتم استنباط البرنامج الانتخابي للسيسي ورؤيته التفصيلية للقضايا والتحديات المختلفة عبر برنامج تليفزيوني” .

وأضاف قنديل في حوار مع قناة «الحدث»، الإثنين، أن مجمل حوار السيسي التليفزيوني حوار جيد، ولكن هناك بطء في الحوار، حيث تم الدخول في تفصيلات غير ضرورية للمواطن البسيط الذي ينتظر من «السيسي» الكثير لتحقيق طموحاته.

وأوضح أن أكثر ما أعجبه في الحوار عندما قال السيسي «إنه مصري مسلم يحب دينه ووطنه والناس ونشأت في منطقة بها تنوع حضاري كبير جدًا»، مشيرًا إلى أن تأثره بشخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر واضح للغاية، خاصة قول السيسي «إن تشبيهه بعبدالناصر كثير ويا ريت أبقى زيه فلقد كان شخصية عظيمة وكان يحب ».

وبين أن «السيسي» لا يحتاج إلى دعاية انتخابية، خاصة أن شعبيته ظاهرة لافتة لم تشهد مصر مثيلًا لها منذ رحيل القائد الخالد جمال عبدالناصر، فنحن بصدد رجل استثنائي في ظرف استثنائي اجتمعت له موارد شعبية استثنائية بحكم الأقدار لم يسع الرجل إلى شعبية ولا رغب في الترشح للرئاسة فجاءته الولاية التي لم يطلبها وحاز الشعبية التي لم يحلم بها.

وتابع قنديل أن الحملة الرسمية للسيسي ضعيفة ودون المستوى، لافتًا إلى أن هناك بعض الداعمين للسيسي من العائلات الكبرى ورجال الأعمال من الفاسدين والمتربحين، قائلًا: «إن كل هؤلاء يريدون من السيسي أن يحكم بهم ولا أن يحكم عليهم».

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