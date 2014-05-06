أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: هذا وقت الفوز وليس الأداء

Google+ Print
ميدو: هذا وقت الفوز وليس الأداء ميدو: هذا وقت الفوز وليس الأداء

يحمد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك الله على الفوز على تليفونات بني سويف 2-1 في الوقت القاتل.

وتغلب الزمالك على نظيره تليفونات بني سويف بهدف ليوسف اوباما في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وقال ميدو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة "الحمد لله على الفوز، أشكر اللاعبين وأهديه للجمهور".

وتابع "لن أتحدث في جوانب فنية هذا الوقت من الموسم هو وقت النقاط فقط، وللملابع الذهبي حسابات أخرى".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن بتروجيت المتصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع