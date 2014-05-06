ميدو: هذا وقت الفوز وليس الأداء

يحمد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك الله على الفوز على تليفونات بني سويف 2-1 في الوقت القاتل.

وتغلب الزمالك على نظيره تليفونات بني سويف بهدف ليوسف اوباما في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وقال ميدو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة "الحمد لله على الفوز، أشكر اللاعبين وأهديه للجمهور".

وتابع "لن أتحدث في جوانب فنية هذا الوقت من الموسم هو وقت النقاط فقط، وللملابع الذهبي حسابات أخرى".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن بتروجيت المتصدر.