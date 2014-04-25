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غدًا.. مسؤولان دوليان يزوران جنوب السودان

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غدًا.. مسؤولان دوليان يزوران جنوب السودان غدًا.. مسؤولان دوليان يزوران جنوب السودان

جيش جنوب السودان

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك اليوم إن بان كي مون طلب من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ومستشاره الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينج التوجه إلى جوبا عاصمة جنوب السودان غدا السبت لمتابعة الهجمات الوحشية الأخيرة ضد المدنيين في مدينة بانتيو بولاية الوحدة وبور بولاية وجونقلي، الي جانب متابعة استخدام المحطات الإذاعية في جنوب السودان لنشر خطاب الكراهية بين أطراف النزاع الجاري في البلاد حاليا.

وأضاف المتحدث الرسمي ـ خلال المؤتمر الصحفي اليومي ـ أن انافي بلاي وأداما دينغ سيجتمعان مع كبار المسؤولين في جوبا ، وفي المنطقة من أجل مناقشة سبل حماية المدنيين ووقف أعمال العنف بين القوات الحكومية وقوات المعارضة.

وشدد علي أن زيارة المسؤولين الدوليين تستهدف أيضا مناقشة ضمان تطبيق المساءلة واخضاع المسؤولين عن أعمال العنف تلك الي العدالة.

يذكر أن مئات من المدنيين قد لقوا حتفهم في هجمات شنتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان علي مدينة بانتيو بولاية الوحدة منتصف الشهر الجاري ، كما وقعت عمليات قتل بأعداد كبيرة بعد ذلك بيومين في مدينة بور بولاية جونقلي.

أ ش أ

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