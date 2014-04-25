مسلحون يختطفون طفلاً بقرية دلجا‎ التابعة لمحافظة المنيا

خطف مسلحون ، طفلا أثناء تواجده علي أطراف قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا ، وأجبروه علي استقلال سياره نقل تحت تهديد السلاح ، كما هددوا والده بالقتل حال قيامه باعتراضهم أو مقاومتهم .

> أكد أهالي القرية، أن الطفل شنودة عماد نعيم ،10 سنوات عاد والده مذعورا ، وقال إن مجهولين قاموا باختطاف نجلة تحت تهديد السلاح بعد أن هددوه بإيذائه إذا اعترض طريقهم أو قاومهم ،وقاموا بتقييد الصبي ووضعه في سيارة ربع نقل “2 كابينة”، ثم لاذوا بالفرار.