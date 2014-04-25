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أنشيلوتي: بيل قد يغيب عن مباراة أوساسونا

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أنشيلوتي: بيل قد يغيب عن مباراة أوساسونا أنشيلوتي: بيل قد يغيب عن مباراة أوساسونا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أن لاعبه الويلزي جاريث بيل قد يغيب عن مباراة الملكي أمام أوساسونا في الدوري يوم السبت المقبل.

وكان بيل قد جلس على دكة البدلاء في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بعد تعرضه لأنفلونزا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي "بيل مازال يشعر ببعض الألم بعد مرضه، سنتخذ القرار النهائي يوم السبت إما سيشارك أو نمنحه الراحة حتى يصبح جاهزا يوم الثلاثاء".

وأضاف "كريستيانو لعب بشكل جيد أمام بايرن، فقط يحتاج لعب بعض المباريات حتى يعود لأفضل حالاته مجددا وسيلعب بالتأكيد يوم السبت".

وينافس ريال مدريد غريميه أتليتكو مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الذي مازال دائرا بينهم بالإضافة لفوزه ذهابا في نصف نهائي دوري الأبطال على بايرن ميونيخ 1-0.

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