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حسام الخولي: حزب الوفد يعيش اليوم في ديمقراطية

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حسام الخولي: حزب الوفد يعيش اليوم في ديمقراطية حسام الخولي: حزب الوفد يعيش اليوم في ديمقراطية

المهندس حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد

شهدت انتخابات حزب الوفد، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من أعضاء الحزب والجمعية العمومية من مختلف المحافظات.

وفى سياق متصل قال حسام الخولى سكرتير عام حزب الوفد: لم نكن فى ديمقراطية بأيام حسنى مبارك ولكن الحزب اليوم يعيش الديمقراطية.

وأضاف “الخولى” فى تصريحات صحفية، إن قيام فؤاد بدراوى والسيد البدوى بالتجول بكل مكان بالحزب، وأيدهم بيد بعض،  يعد ذلك شئ جيد وهام، لعدم حدوث أى مناوشات بين مؤيدى بدراوى أو البدوى.

وأكد “الخولى”: إن الحزب خلال أسبوع سيعود مع بعضه البعض، حتى يعملوا بالحزب، لان الحزب أهم من كل ذلك.

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