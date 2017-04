Gucci تطلق Icons for Icons في دبي

يسر دار Gucci العريقة أن تقدم السلسلة الثانية من Icons for Icons وهي عبارة عن مجموعة من الصور لشخصيات لهم تأثير ايجابي وقوي على وجه الامارات العربية المتحدة، وهذا الحدث يقام بالتعاون مع Canvas وهي أول مجلة عربية شهرية تعنى بكل ما يتعلق بالفن والابداع من معارض تشكيلية وفوتوغرافية، ومتاحف بطريقة عصرية ومبتكرة. وأيضاً بالتعاون مع المصورة الاماراتية الايطالية علياء الشمسي المقيمة في دبي والحاصلة على شهادة الماسترز في التصوير، والتي تغطي الفعاليات العالمية والمحلية للصحافة في الخليج، بالاضافة الى كونها محاضرة في الجامعة الأميركية في الشارقة.

مجموعة الصور التي قدمتها سلسلة Icons for Icons تحتفل بـ "المستقبل الآن"-Future is Now وبمدينة دبي كونها المدينة العربية الأولى التي ستحضن معرض 2020.