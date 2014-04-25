إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة على حد الفاصل بين أرضهم الزراعية بأسيوط

أصيب 3 أشخاص أحدهم بطلق نارى بالساق فى مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على فاصل حد بين أرضهم الزراعية.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بإصابة كل من ” أحمد . ح . ع 48 سنة فلاح مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ونجليـه طه . أ . ح 17سنة طالب مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ، وعلى . ا . ح 26 سنة حاصل على ليسانس آداب مصاب بكدمة بالساعد الأيسر وكسور متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين الجزيرة البحرية ـ دائر المركز .

بالانتقال وسؤال الثاني اتهم كل من حسين . م . ج و حسن . م . ج و أحمد . م . ج و محمود . م . ع مقيمين بندر البداري- جاري ضبطهم – بالتعدي عليهم وإحداث إصاباتهم، لخلاف على فاصل حد بين أرضهم الزراعية.