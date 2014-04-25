أخبار عاجلة

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد -
أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة على حد الفاصل بين أرضهم الزراعية بأسيوط

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة على حد الفاصل بين أرضهم الزراعية بأسيوط إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة على حد الفاصل بين أرضهم الزراعية بأسيوط

صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص أحدهم بطلق نارى بالساق فى مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على فاصل حد بين أرضهم الزراعية.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بإصابة كل من ” أحمد . ح . ع 48 سنة فلاح مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ونجليـه طه . أ . ح 17سنة طالب مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ، وعلى . ا . ح 26 سنة حاصل على ليسانس آداب  مصاب بكدمة بالساعد الأيسر وكسور متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين الجزيرة البحرية ـ دائر المركز .

بالانتقال وسؤال الثاني اتهم كل من حسين . م . ج و حسن . م . ج و أحمد . م . ج و محمود . م . ع مقيمين بندر البداري- جاري ضبطهم – بالتعدي عليهم وإحداث إصاباتهم، لخلاف على فاصل حد بين أرضهم الزراعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا