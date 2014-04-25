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رئيس تشاد يؤكد أهمية عودة مصر لموقعها الطبيعى بالاتحاد الافريقى

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رئيس تشاد يؤكد أهمية عودة مصر لموقعها الطبيعى بالاتحاد الافريقى رئيس تشاد يؤكد أهمية عودة مصر لموقعها الطبيعى بالاتحاد الافريقى

أكد رئيس تشاد ادريس ديبى اهمية عودة الى موقعها الطبيعى بالاتحاد الافريقى مشيرا الى ان افريقيا خاسرة بعدم وجود مصر فى موقعها ٠

وقال الرئيس التشادى عقب استقباله للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بالقصر الرئاسى التشادى ان مصر تتجه بقوة حاليا الى افريقيا خاصة وانها بعد الاستفتاء على الدستور والسير بقوة فى باقى مراحل مراحل خارطة المستقبل تكون قد استكمت خطواتها نحو الديمقراطية ومن هنا نحن نؤكد على ضرورة سرعة عودتها للاتحاد الافريقى خاصة وانها احد ابرز المؤسسين لهذا الاتحاد
> وتوقع الرئيس التشادى ازدهار العلاقات المصرية الافريقية وعودتها الى عصرها الذهبى مرة اخرى خاصة بعد اختيار المهندس ابراهيم محلب رئيسا للوزراء لما يتمتع به من علاقات طيبة وكبيرة مع كافة المسؤلين الافارقة.

واوضح الرئيس ديبى ان استكمال خارطة المستقبل من شأنه ان يجعل عودة مصر الى مكانها بالاتحاد الافريقى امرا طبيعيا
> واكدالرئيس ادريس ديبى ضرورة التعاون مع مصر فى كافة المجالات لما تتمتع به مصر من خبرات كبيرة وعظيمة فى مختلف المجالات ٠

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