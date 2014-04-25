علي جمعة يؤدي خطبة الجمعة بالعريش في ذكرى عيد تحرير سيناء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن يوم 25 أبريل يوم من أيام الله سبحانه وتعالي، وعندما نتذكره نتذكر يوم من أيام الله.

وأضاف جمعة، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد المدينة الشبابية الدولية بالعريش، بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء سميح أحمد بشادي مدير أمن شمال سيناء، والدكتور أمين عبد الواحد أمين، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ومشايخ القبائل، أنه في هذا اليوم رفعنا العلم علي أرضنا بالكفاح المسلح والسياسة والدبلومسية والإصرار حتي عادت الأرض.

وأكد جمعة قائلا:” هذا اليوم يذكرنا بحمل الأمانة التي جعلها الله من صفات الإنسان، حيث حمل الرجال الأشداء الأمانة ونصرهم الله وأيدههم، ونحن نعتز ونفخر بهم”.

ودعا جمعة، لمصر وأهلها بالخير والبركات، متمنيا من الله سبحانه وتعالي عودة القدس الشريف إلي أحضان المسلمين.