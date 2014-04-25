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وزير الزراعة يرسل لجنة لتقدير خسائر حريق مزرعة سيوة.. وتعويض المتضررين بشتلات زيتون

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وزير الزراعة يرسل لجنة لتقدير خسائر حريق مزرعة سيوة.. وتعويض المتضررين بشتلات زيتون وزير الزراعة يرسل لجنة لتقدير خسائر حريق مزرعة سيوة.. وتعويض المتضررين بشتلات زيتون

أيمن فريد ابو حديد

أرسل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، فجر اليوم الجمعة، لجنة من معهد بحوث البساتين والإرشاد الزراعي، لتقدير خسائر حريق مزارع الزيتون والنخيل بمنطقة دهبية بمدينة سيوة بمحافظة مطروح.

وكلف أبوحديد اللجنة بمعاينة وحصر الخسائر والمتضررين، وإعداد تقرير وافي للعرض عليه فور الانتهاء من أعمالها، كما أمر بتعويض المتضررين أصحاب المزرعة ومساعدتهم بشتلات من الزيتون للزراعة.

وقالت اللجنة المكلفة بالحصر ان التقدير المبدئى للمساحات التى نشب بها الحريق تقدر بما يقرب من 10 الى 15 فدان زيتون ونخيل، وانه سيتم الاعلان عن الحصر النهائى لتقدير المساحة خلال ساعات، نظراً لانها لم تتمكن من اجراء الحصر النهائى للمساحة بسبب سخونة التربة.

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