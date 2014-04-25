يمن الحماقي: المرأة المصرية تواجه قيوداً ثقافية كثيرة

قالت أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي، إن المرأة المصرية تواجه قيوداً ثقافية كثيرة، التي أبرزها تقليص دورها في الحياة السياسية، والإقتصادية والاجتماعية، على الرغم من مشاركتها في جميع المجالات، ومشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن مشاركتها في ثورتي 25 يناير، و 30 يونيو.

وأضافت الحماقي في حوار لها ببرنامج “نساء في السياسة”، الذي يذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، أنه “عندما لا تمثل المرأة في البرلمان، تخرج القرارات من هذا المجلس غير ممثلة لكل طوائف الشعب”، موضحة أن الكثير من السيدات ليس لديهن القدرة المالية، والقوت الكافي لخوض الانتخابات البرلمانية.

وتابعت الحماقي أن المرأة المصرية واجهت ظروفاً اقتصادية، واجتماعية، صعبة، خلال السنوات الماضية، ومع كل هذا لم يتم تمثيل المرأة تمثيلاً جيداً، موضحة أن ارتفاع نسبة الأمية تزداد في فئة الإناث، مقارنة بفئة الذكور.

> وأوضحت الحماقي أنه يجب أن نعمل على بناء أسس، تؤكد على وجود مشاركة سليمة مع الفتيات والشباب، منذ المراحل المبكرة في التعليم.

وأشارت الحماقي إلى أنه يوجد محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، وأنه إذا لم ننسق جهودنا كدول عربية سننتهي جميعاً من على الساحة العالمية، قائلة: “عند نهوض مِصر من كبوتها، ستنهض جميع الدول العربية”.

ولفتت الحماقي إلى “نحن في مصر والوطن العربي، لا نعطي اهتماماً للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إننا في هذا الوطن لا نعطي اهتماماً للإبتكار وبراءات الإختراع، وذلك يعود إلى أننا لا نطور قدرات ومهارات أولادنا”.