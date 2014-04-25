بالفيديو: أفضل وأغرب لقطات الأسبوع .. هدف ماركة ' يوسف ' وتصدي مذهل لنادر السيد!

بعد نهاية الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز، شاهد لقطة الأسبوع و أفضل هدف وأفضل تصدي وأفضل آداء، مع أكبر فرصة ضائعة ..

هدف الأسبوع: يوسف محمد يسجل للداخلية في مرمي انبي من تسديدة رائعة بعد "هات وخد" ملعوب مع سانو يوسف.

لقطة الاسبوع: علي الرغم من التقدم والحصول علي ضربة جزاء ثانية ، مختار مختار مدرب بتروجيت يبدو في غاية التوتر قبل أن يقضي مروان محسن علي آمال الزمالك بالهدف الثالث في لقطة حاسمة.

صدة الأسبوع: بصرف النظر عن نسيان معلق المباراة اسمه، ردة فعل مذهلة من عبد الواحد السيد أمام جيمس بتروجيت!

فرصة الأسبوع: أحمد فوزي حارس الداخلية يمرر الكرة بغرابة لمهاجم انبي صلاح عاشور لكن الأخير يرفض الهدية في لقطة كوميدية.

آداء الأسبوع: جيمس تيدي مهاجم بتروجيت يقوم من علي مقاعد البدلاء ليسجل هدفا ويفوز بضربتي جزاء أمام الزمالك.