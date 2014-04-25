إجراءات أمنية مشددة بشمال سيناء فى ذكرى احتفالات المحافظة

أكد محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور أن الإحتفالات هذا العام مختلفة إلى حد كبير في الذكرى 32 لتحرير سيناء، خاصة ونحن نواجه حرباً شرسة مع الإرهاب ولعودة الأمن والأمان للأرض في سيناء خاصة ومصر عامة.

وأضاف أن الجميع يسعى إلى مستقبل أفضل بتنمية سيناء، فهناك مشاريع واعدة في انتظار سيناء مع الاستقرار الذي عاد بقوة إلى سيناء مع سيطرة الجيش التامة على شبه جزيرة سيناء.

وشهدت مدن سيناء تعزيزات أمنية مكثفة في مداخل ومخارج سيناء عند قناة السويس وفي نفق الشهيد أحمد حمدي وفي جميع الطرق الرئيسية وفي جميع الكمائن الثابتة والمتحركة، وخاصة المتواجدة في منطقة العمليات العسكرية في رفح وفي الشيخ زويد وقرى جنوب العريش.

وقد أكد شهود عيان، أن هناك دوريات أمنية ليلية وعمليات تمشيط مكثفة من قبل قوات الجيش التي تقوم بإطلاق القنابل الضوئية التي تضيء سماء المناطق الصحراوية وحول الكمائن طوال ليلة أمس.

كما أضاف شهود العيان أن الطائرات الأباتشي تقوم ومنذ 48 ساعة بالتحليق المكثف على فترات فوق شبه جزيرة سيناء, مضيفا أن هناك تعزيزات أمنية على الحدود المصرية مع إسرائيل وذلك بتسيير الدوريات العسكرية، التي تقوم بالتمشيط المستمر، وكذلك في رفح هناك إجراءات أمنية مشددة على طول الحدود مع غزة وخاصة المناطق التي تكثر فيها الأنفاق.