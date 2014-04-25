خلطة إكليل الجبل لتفتيح وتبييض البشرة

جدة ـ يسرا فيصل

يعرف الروزماري أو إكليل الجبل بفوائده التجميليَّة للبشرة، ففي فصل الصيف تكثر الشكوى من إسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة عليها.

البشرة المختلطة هي مزيج من البشرة الدهنيَّة والبشرة الجافة. وتتسم بوجود مناطق دهنيَّة مثل منطقة الأنف والذقن والجبهة، ومناطق أخرى جافة مثل: العينين والخدين؛ لذا فهذا النوع يحتاج لعناية خاصة. وتعتبر الأقنعة الطبيعيَّة أفضل ما ينصح به الخبراء لتبييض البشرة:

وصفة لتبييض البشرة:

إن كنت تبحثين عن وصفة لتبييض البشرة المختلطة نقدِّم لك قناع إكليل الجبل وماء الورد. ولكن يفضل أن تعرضي بشرتك قبلها إلى البخار لتفتح مسامها وتستفيد بشرتك من القناع بسرعة.

المكونات:

- كميَّة متماثلة من زيت زهرة إكليل الجبل، وماء الورد مع القليل من النشاء لتحصلي على خليط متماسك تستطيعين التحكم به ووضعه على وجهك بسهولة.

الطريقة:

1- تمزج جميع المكونات حتى تشكل مزيجاً متجانساً.

2- ثم يوضع الخليط على البشرة حتى يجف، بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر.

3- يعتبر هذا القناع مثالياً لتلطيف وتبييض البشرة المختلطة.

تابعي أيضاً: