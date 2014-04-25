مؤشرات صعوبة القراءة لدى الأطفال!

يعاني بعض الأطفال من مشكلة الصعوبة في القراءة، وتظهر مؤشرات ذلك عندهم في مراحل عمرية مبكرة، ولهذه الصعوبات مؤشرات، كما تنبهك إليها د.إبتهاج طلبة، استشارية رياض الأطفال، جامعة حلوان، وهي:

* قد يتأخرون في الكلام؛ مقارنة بالأطفال في مثل سنهم.

* يجدون صعوبة في نطق الكلمات، كأن يقول «باما» بدلاً من «ماما».

* يعانون من بطء في اكتساب المفردات اللغوية الجديدة.

* لا يستدعون الكلمة الصحيحة؛ ليستعملوها في المكان المناسب.

* قد يواجهون صعوبات ومشاكل في تعلم الأحرف الأبجدية والأرقام وأسماء الأيام، والألوان والأشكال وكيفية تهجي وكتابة أسمائهم.

* غير قادرين على اتباع التوجيهات والتعليمات المؤلفة من عدة خطوات.

* تتطور مهاراتهم الحركية بشكل أبطأ من الأطفال الذين في عمرهم.

* يواجهون صعوبات في إخبار قصة ما وفق التسلسل الصحيح للأحداث.

* يجدون صعوبة في دمج الأصوات لتكوين كلمات جديدة.

المؤشرات بين عمر 5 سنوات إلى الصف الرابع الابتدائي:

- يعانون من بطء في تعلم الارتباط بين الأحرف وأصواتها.

- صعوبة في تقسيم الكلمة إلى المقاطع الصوتية المكونة لها، وفي التهجي الصوتي.

- يرتكبون أخطاء في القراءة والتهجي مثل:

1 - عكس الحروف مثل بيت إلى تبت أو 6 إلى 2، وفى اللغة الإنجليزية ««d إلى «b» مثل «dog» إلى «bog».

2 - عكس الكلمات «فص» بدلاً من «صف»، وفى اللغة الإنكليزية مثل «tip» إلى «pit»..

4 - إبدال مواضع الحروف «سوريا» إلى «روسيا» و«درب» إلى «برد»، وفى اللغة الإنجليزية مثل «felt» إلى «left».

ولتجاوز هذه المشكلة؛ لابد من تعليمهم بطريقة فردية، واستخدام وسائل حديثة، وأيضاً هناك اختبارات تساعد على الكشف والتأكد من وجود مشكلة صعوبات القراءة لديهم، كما تجب ملاحظة مثل هؤلاء الأطفال داخل الفصل الدراسي، وفي البيت أيضاً.