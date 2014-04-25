روبوت يرحّب بالرئيس باراك أوباما

تلقّى رئيس الولايات المتّحدة الأمريكية Barack Obama ترحيباً من رجلٍ آليٍّ، يُدعى "ASIMO"، عند دخوله المتّحف الوطني للعلوم والابتكار، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وعند رؤية الرئيس Obama، بادره الروبوت بالقول: "أهلاً وسهلاً بك حضرة الرّئيس في متحف Miraikan. يسرّني لقاؤك". ولم يكن من الرئيس إلا أن ردّ بالقول مبتسماً: "يسرّني أيضاً لقاؤك".

وأثناء اللّقاء، أخبر ASIMO الرّئيس عن قدراته في القفز والركض السّريع، بالإضافة إلى ركل الكرة. ثمّ قام الروبوت بتسديد ركلة قويّة إلى الكرة، تمكّن Obama من صدّها بطرف رجله.

ويتميّز ASIMO الذي ابتكرته شركة "هوندا" بقدرته على صعود السّلالم وحمل الأغراض. وهو أوّل ابتكار من نوعه قادر على الرّكض بطريقة شبيهة بالبشر، بفضل التّحكم به بواسطة جهاز كمبيوتر محمول؛ وهو ما يسمح له بالتّحرك بشكل مستقلّ.

وقد قام الرّئيس Obama الذي يبلغ 53 عاماً، بجولة في جميع أنحاء المتّحف، عبّر بعدها عن إعجابه بكلّ الاختراعات. وقال عن الرّجال الآليين الموجودين في المتحف، إنّهم مخيفون بعض الشيء، مشيراً إلى أنهم يُشبهون الكائنات الحيّة.

هذا هو راتب الرئيس أوباما