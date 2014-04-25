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تدهور الحالة الصحية لتيتو فيلانوفا

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تدهور الحالة الصحية لتيتو فيلانوفا تدهور الحالة الصحية لتيتو فيلانوفا

برشلونة، (إفي): خضع تيتو فيلانوفا مدرب فريق برشلونة السابق لجراحة عاجلة اليوم بعد تدهور حالته الصحية بحسب ما أكدته تقارير صحفية.

وأوضحت صحيفة (ماركا) أن تيتو نقل الى مركز طبي الجمعة الماضية بمدينة برشلونة، شمالي شرق إسبانيا، لإجراء العملية الجراحية، ويتواجد بالمركز عدد من أقربائه وأصدقائه.

ويعاني تيتو منذ قرابة عامين من سرطان الحلق، وقد أجبره المرض على التخلي عن منصبه كمدير فني للبرسا الصيف الماضي، ليعين النادي الكتالوني المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو.

ونقل فيلانوفا للعلاج في بعض الاحيان بمدينة نيويورك الأمريكية، لكنه كان حريصا على تشجيع فريقه في بعض المباريات هذا الموسم بملعب كامب نو.

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