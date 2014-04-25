بالفيديو .. سيفيليا يخطو نحو ' المهمة الإيطالية ' بثنائية في فالنسيا

خطى سيفيليا خطوة نحو التأهل لنهائي الدوري الأوروبي بعدما تغلب على فالنسيا بهدفين دون مقابل في ذهاب نصف النهائي.

سجل هدفي سيفيليا ستيفان مبيا في الدقيقة 33، وأضاف كارلوس باكا الهدف الثاني في الدقيقة 36.

ويحتاج سيفيليا للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العبور إلى المباراة النهائية التي ستقام في تورينو بإيطاليا.

ورفعت جماهير سيفيليا لوحة كبيرة قبل بداية المباراة كتب عليها "المهمة الإيطالية" في إشارة إلة الفيلم الأمريكي الشهير الذي يحكي قصة سرقة كنز ذهبي من إيطاليا.

ويقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب ميستايا في فالنسيا.

شاهد الهدف الأول من هنا

شاهد الهدف الثاني من هنا